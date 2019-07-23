Mühendislik öğrencisi sanatseverler için program geliştirdi ünlü tabloların içerisinde gezilebilecek
Ressamlar, var olan tablolarını farklı bir açıdan resmetseydi nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını merak eden ve bir mühendislik projesi yapmaya başlayan Samet Ronaer (25) Van Gogh’un tablosunu 3 boyutlu hale getirdi. Ana resmi kendine model alarak resmi farklı açılardan tekrardan oluşturan Samet, projeyi bitirdiğinde tablonun içerisinde gezinmenin mümkün olacağını ifade etti.
YAPAY zeka ile ünlü tabloların içerisinde gezinme imkanı yaratan mühendislik öğrencisi Samet Ronaer, “Proje tamamlandığında, o an hangi açıdan bakıyorsak tabloyu o açıdan görebileceğiz ve tablonun içerisinde gezebileceğiz. Dolayısıyla ‘Van Gogh aslında bu tabloyu şuraya bakarak değil de buraya bakarak yapsaydı nasıl olurdu?’ sorusunun cevabını vermiş olacağız” dedi.
Projeyi yapay zeka vasıtasıyla yapabildiğini kaydeden İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Samet Ronaer, “Van Gogh’un tablolarını referans alarak bilgisayar ortamında 3 boyutlu model hazırlıyorum. Ve bir yapay zeka tekniği kullanarak Van Gogh’un orijinal tablosundan kendi modellerime stil aktarımı yapıyorum. Daha sonra da elde ettiğim modellerle Van Gogh’un tablosunun içerisinde gezme illüzyonu yaratıyorum” dedi
TABLONUN İÇERİSİNDE GEZİLEBİLECEK
İlk olarak Van Gogh’un ‘Arles’teki Yatak Odası’ isimli tablosu üzerinde çalışan Samet Roaner, proje son haline ulaştığında tablonun içerisinde gezinmenin mümkün olduğunu aktardı. Ronaer, projeyi şöyle anlattı:
“Şu an için saatte 1 görüntü alabiliyorum ve 6-7 adet görüntüyü birleştirerek bir illüzyon yani GIF yaratabiliyorum. Bunu, gelecek dönemde sanal gerçeklik gözlüğüyle (VR) tablonun içinde gezme projesine dönüştürmeyi hedefliyorum. Bunun için müthiş bir işlem gücü gerekiyor ama belli optimizasyonlarla yapabilmeyi umuyorum. Danışman hocam BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Yıldız ile birlikte bu sonucun yaklaşık 6 ay süren bir çalışmanın ardından ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz.