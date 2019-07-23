Mühendislik öğrencisi sanatseverler için program geliştirdi ünlü tabloların içerisinde gezilebilecek

“Şu an için saatte 1 görüntü alabiliyorum ve 6-7 adet görüntüyü birleştirerek bir illüzyon yani GIF yaratabiliyorum. Bunu, gelecek dönemde sanal gerçeklik gözlüğüyle (VR) tablonun içinde gezme projesine dönüştürmeyi hedefliyorum. Bunun için müthiş bir işlem gücü gerekiyor ama belli optimizasyonlarla yapabilmeyi umuyorum. Danışman hocam BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Yıldız ile birlikte bu sonucun yaklaşık 6 ay süren bir çalışmanın ardından ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz.