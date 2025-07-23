Memurluğu bıraktı, devlet desteğiyle bu tesisi kurdu! Ayda 15 ton ürün satıyor
Karaman'da 43 yaşındaki Mevlüt Yüca, memurluğu bırakıp kültür mantarı üretim tesisi kurdu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) yüzde 65 hibe desteği alarak tesisi kuran Yüca, ayda ortalama 15 ton ürün satıyor. Yüca mantarların yanı sıra, tesisin çatısındaki güneş panellerinden de büyük kazanç sağlıyor.
Yaklaşık 10 yıl inşaat mühendisi kadrosuyla memur olarak çalışan Yüca, 2021'de kamudaki görevinden istifa ederek mimarlık şirketi kurdu.
Şirketinde TKDK'den destek almak isteyen yatırımcılar için mimarlık projeleri hazırlayan Yüca, verilen desteklerle önemli işletmeler kurulabildiğini görünce TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne başvurdu.
Hem mantar hem enerji satıyor
Aldığı destekle Kazımkarabekir ilçesine 5 odalı mantar üretim tesisi kuran Yüca, destek kapsamında tesisin çatısına kurduğu güneş panelleriyle enerji ihtiyacının tamamını karşılamasının yanı sıra fazla enerjiyi de satarak önemli bir gelir de elde etti.
Yüca, AA muhabirine, ilk başlarda tesis kurma planının olmadığını ancak hazırladığı projelerle kurulan işletmeleri görünce kararının değiştiğini söyledi.