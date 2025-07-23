Memurluğu bıraktı, devlet desteğiyle bu tesisi kurdu! Ayda 15 ton ürün satıyor

Hem mantar hem enerji satıyor

Aldığı destekle Kazımkarabekir ilçesine 5 odalı mantar üretim tesisi kuran Yüca, destek kapsamında tesisin çatısına kurduğu güneş panelleriyle enerji ihtiyacının tamamını karşılamasının yanı sıra fazla enerjiyi de satarak önemli bir gelir de elde etti.