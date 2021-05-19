Mühendisliği bırakıp Hatay'a döndü sipariş yağıyor! İstanbul'u terk ettiler: Eşimi kandırdım
Tuğçe Duman, mühendislik kariyerini bırakıp eşiyle birlikte İstanbul'u terk etti. Memleketi Hatay'da evin bodrum katında başladığı işte Duman, siparişlere yetişememeye başladı.
İhracatçı bir tekstil firmasında satın alma sorumlusu olarak çalışan Duman, aynı firmada denetmen olarak çalışan Mehmet Yağız Pedük ile yaklaşık 1 yıl önce evlendi.
Her yeni evli çift gibi gezip yeni hobiler edinmeye çalışan çift, bu hayallerini İstanbul'un yoğunluğunda gerçekleştiremeyince stresten uzak, doğayla iç içe bir yaşam özlemiyle Hatay'a taşınmaya karar verdi.
Moda tasarımı eğitimi de alan Duman, eşi ile yaklaşık 4 ay önce geldikleri Hatay'ın Defne ilçesinde, üç nesildir ipek böcekçiliği yapan ailesiyle çalışmaya başladı.
Yaprak toplayıp besliyor
Dut bahçesinde yaprak toplayıp evlerinin bodrum kısmında yetiştirdikleri ipek böceklerini besleyen Pedük çifti, itina ile baktıkları böceklerin ipeğinden ürettikleri şal, atkı, kravat gibi ürünleri yurt içinde pazarlıyor.