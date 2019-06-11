Muharrem Kasapoğlu Şenol Güneş'e elleriyle baklava yedirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'da çirkin muameleye maruz kalan A Milli Takım kampını ziyaret etti.
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda havalimanında saatlerce bekletilmesinin yanı sıra Emre Belözoğlu'na uzatılan tuvalet fırçasının ardından bu akşam oynanacak maç öncesi tansiyon iyice yükseldi. Türkiye, İzlanda'ya nota verirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Kampını ziyaret ederek, moral verdi: Milli Takım'ın İzlanda havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından milli takıma destek için bu ülkeye giden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret ederek, moral verdi.
Erdoğan'ın başarı dileklerini iletti: Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcularla sohbet ederek onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı dileklerini iletti.
Kasapoğlu galibiyete inanıyor: Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, milli takımımızın Fransa karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda'yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.