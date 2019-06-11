Muharrem Kasapoğlu Şenol Güneş'e elleriyle baklava yedirdi

Kampını ziyaret ederek, moral verdi: Milli Takım'ın İzlanda havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından milli takıma destek için bu ülkeye giden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret ederek, moral verdi.