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Muharrem Erdemir hayatını kaybetti Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı

Muharrem Erdemir hayatını kaybetti Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı

Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Muharrem Erdemir, koronavirüs nedeniyle entübe edilmişti. Erdemir, hayatını kaybetti.

Muharrem Erdemir hayatını kaybetti Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı

Şimdiye kadar pek çok dizi ve filmde yer almış usta oyuncu Muharrem Erdemir, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Entübe bir şekilde tedavisi devam eden oyuncudan acı haber geldi. 

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Muharrem Erdemir hayatını kaybetti Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı

57 yaşındaki Erdemir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Usta oyuncu, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yapmıştı.

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Muharrem Erdemir hayatını kaybetti Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı

Usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.

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Muharrem Erdemir hayatını kaybetti Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı

Muharrem Erdemir: 1964 yılında Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğdu. 

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