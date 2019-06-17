Muhammed Mursi kimdir?
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi'nin ciddi anlamda bir sağlık sorunu olduğu ve mahkeme salonunda kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
Darbeyle görevinden uzaklaştırılan, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda yaşamını yitirdi.
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Abdulfettah Sisi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle yönetime el koymasından sonra, Mursi tek kişilik hücrelerde tam bir izolasyona tabi tutulmuştu. Mursi, darbeci mahkemeler tarafından toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti.
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Muhammed Mursi kimdir?
Mısır'da darbe sonrasında yönetimden el çektirilen Muhammed Mursi, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk ve tarihinin 5'inci cumhurbaşkanıdır
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Tam adı Muhammed Mursi İsa el Eyyat olan Mısır Cumhurbaşkanı, 8 Ağustos 1951 tarihinde, ülkenin kuzeyindeki Şarkiye ilinde doğdu.
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