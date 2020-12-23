Muhalefet partisine geçen eşine hayatının şokunu yaşattı
HİNDİSTAN'ın Bişnupur kentinde, iktidardaki muhafazakâr partiden bir milletvekilinin muhalefete geçen eşine açtığı dava olay oldu.
Hindistan'da yaşanan bir boşanma olayı tüm dünyada gündeme oldu. Saimutra Khan gözyaşları içinde karısı Sujata Khan'ın "falcılara inanarak 10 yıllık ilişkileri ve beş yıllık evliliklerini siyasete kurban ettiğini" öne sürdü.
India Times gazetesinde yer alan habere göre Sujata Khan, Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyerek "Bugün siyaset konuşacağım. Özel hayatımı konuşmak istemiyorum. Bugün bir karar aldım ve Trinamool Kongre Partisi'ne geçtim. Umarım kocam da bir gün bize katılır" dedi.
Saimutra Khan bu açıklamadan birkaç dakika sonra kameraların karşısına geçerek karısını "siyasi saflıkla" suçladı ve Sujata Khan'ın siyasi kariyerini falcıların tavsiyesine göre belirlediğini savundu.
"Ona çok şey borçluyum. Borçlu olmaya da devam edeceğim. Yeni Delhi'deki evimde hapisken, Bişnupur'a adım atamazken seçim kampanyama o liderlik etti. Ama yalnız değildi. Onunla birlikte binlerce BJP taraftarı da vardı. Hatta Başbakan Narendra Modi de benim için kampanya yürüttü."