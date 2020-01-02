Muhabbet Kralı'nda Okan Bayülgen'in sözleri şarkıcı Azerin'i kızdırdı tepkisi sert oldu
TV100'de yayımlanan Muhabbet Kralı programında Okan Bayülgen'in "Azeri Türkçesi" demesi Azerbaycanlı sanatçı Azerin'i çok kızdırdı, açtı ağzını yumdu gözünü.
Okan Bayülgen'in yeniden ekranlara döndüğü Muhabbet Kralı programına Türk Dilleri konusu Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir, Müzisyen İrfan Gürdal, Azerbaycan Türkü Şarkıcı Azerin ile konuşuldu.
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Okan Bayülgen'in Azeri Türkçesi demesi üzerine araya giren Azerin, "Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" dedi.
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Okan Bayülgen'in olayın sebebini sormasıyla konuşan Azerin, neden Azerice değil de Azerbaycan Türkçesi denilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:
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"Bu bir siyasi seceredir. Yani siyasetin bizi yönlendirdiği ve bizi bölmek için kullandığı bir şey. Bir ağacın dallarını düşünün; bu dallarda Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan ve Türkmen...''
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