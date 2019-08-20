Muğla'ya ziyarete gitti Emine Erdoğan'ın yeni tarzı dikkatleri üzerine çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Erdoğan çiftinin ziyareti sırasında Emine Erdoğan'ın yeni tarzı dikkat çekti.
Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraflarda dikkat çeken bir detay vardı.Fotoğraftaki detay Emine Erdoğan’ın başörtüsünü bağlama şekliydi.
Resmi tören ve ziyaretlerde sürekli kullandığı resmi başörtü bağlama şeklinin dışına çıkan Erdoğan bu kez daha otantik ve daha çok Anadolu’da kadınların seçtiği bağlama tarzını tercih etti. Erdoğan’ın yeni tarzı sosyal medyada çok beğenildi.
Emine Erdoğan’a bu tarz çok yakışmamış mı?
Gazeteci Hilal Kaplan sosyal medya hesabından, “Gündem dışı tivit attım diye kızmayın ama Emine Erdoğan’a bu tarz çok yakışmamış mı” diye sordu. Kaplan’ın paylaşımına yorum yapan kadınlar da Kaplan’a hak vererek Erdoğan’ın yeni tarzını beğendi.