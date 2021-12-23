Muğla''nın Ula ilçesinde keşfedildi Türkiye'de tespit edilen 19'uncu türü oldu
Ege, Pamukkale ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinden akademisyenler, Muğla'nın Ula ilçesinde tespit edilen yeni bir kaside çiçeği türünü bilim dünyasına kazandırdı. Keşfeden Buse Topçuoğlu'na atfen "Scutellaria topcuoglui" adı verilen bitki, Türkiye'de tespit edilen 19'uncu kaside çiçeği türü oldu.
Akyaka Mahallesi'nde yaşayan ve bitkiler üzerine amatör çalışmalar yapan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Buse Topçuoğlu, Balan Dağları'nda farklı olduğunu düşündüğü bir bitki buldu.
Topçuoğlu, bitkiye ait detaylı fotoğrafları Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım'a ulaştırdı.
Bitkinin literatürde kaydının olmadığını belirleyen Yıldırım, kaside çiçekleri üzerine çalışmalar yapan Pamukkale Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çiçek ile görüştü.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Kenan Akbaş ve doktora öğrencisi Erkan Şeker'in de dahil olduğu çalışmayla hazırlanan bilimsel makale, Yeni Zelanda merkezli uluslararası hakemli dergi Phytotaxa'da yayımlandı.