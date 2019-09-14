Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor
MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
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Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 4 helikopter, karadan Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur'dan gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.
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Bu arada, yangının kontrol altına alınması için takviye hava araçları geleceği öğrenildi.
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