Muğla'nın labirent görünümlü sazlıkları 1 Haziran'da turistleri bekliyor
MUĞLA'nın Ortaca ile Köyceğiz ilçeleri sınırlarındaki alan labirent görünümlü sazlıklar, 1 Haziran'da yasakların kalkmasıyla yeni misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Muğla'nın Ortaca ile Köyceğiz ilçeleri sınırlarındaki alan labirent görünümlü sazlıkların arasında yolculuğa çıkacak turistler, balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izlemenin keyfini çıkaracak.
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Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla rüya gibi bir tatil imkanı sunuyor.
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Gökyüzünden bakıldığında su kanallarındaki parıltıyı gösteren Dalyan, deniz ve gölün birleşiminde yer alan İztuzu Plajı'ndaki kumsal tatilcilerin beğenisini kazanıyor.
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Dalyan Mahallesi'nden İztuzu Plajı'na hareket eden turistler, sazlıklar arasında balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek turu tamamlıyor.
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