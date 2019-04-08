Muğla'nın dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü koruma alanı Akbük Koyu sahilde bulunan onlarca ağaç, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı - Sayfa 1

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda meydana gelen olayda sahil bandında yer alan ve vatandaşların yazın gölgesinde oturup serinlediği ağaçlar, motorlu testereyle gece saatlerinde kesildi.

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Muğla'nın dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı - Sayfa 2

Farklı türlerdeki onlarca ağacı devirip oldukları yerde bırakan kişiler, kayıplara karıştı.

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Muğla'nın dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı - Sayfa 3

Sabah uyandıklarında sahil şeridinde yerde yatan ağaçları gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmesinin ardından çalışma başlatıldı.

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Muğla'nın dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı - Sayfa 4

Yerkesik Jandarma Karakolu ekipleri, ağaç katliamının yaşandığı Akbük Koyu’nda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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