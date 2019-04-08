Muğla'nın dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı
MUĞLA'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü koruma alanı Akbük Koyu sahilde bulunan onlarca ağaç, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.
İhlas Haber Ajansı
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda meydana gelen olayda sahil bandında yer alan ve vatandaşların yazın gölgesinde oturup serinlediği ağaçlar, motorlu testereyle gece saatlerinde kesildi.
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Farklı türlerdeki onlarca ağacı devirip oldukları yerde bırakan kişiler, kayıplara karıştı.
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Sabah uyandıklarında sahil şeridinde yerde yatan ağaçları gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmesinin ardından çalışma başlatıldı.
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Yerkesik Jandarma Karakolu ekipleri, ağaç katliamının yaşandığı Akbük Koyu’nda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
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