Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine, 3 helikopter, 3 arazöz, 13 itfaiye, 50'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesine AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi.