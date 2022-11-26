Muğla'daki vahşetin sır perdesi aralandı! Kan donduran itiraf: Kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık

"Kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık”

Keziban'ın ‘Bayram Tosun ile ilişkim olduğunu görümcem Hacer'e söyledim ama ben şaka yaptım, ağzını aradım’ demesi bir anda soruşturmanın şeklini değiştirdi. Hacer Turhan, ağabeyi Veysel'in kendisine, “Bayram'ı tuzağa çektik, inşaata çağırdık, iki el ateş edip öldürdük, cesedi inşaat çukuruna gömdük, kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık” sözleri ile cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

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