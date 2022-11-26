Muğla'daki vahşetin sır perdesi aralandı! Kan donduran itiraf: Kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık
MUĞLA'da 13 yıl önce ortadan kaybolan Bayram Tosun'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayında gündeme gelen olayda "Kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık" itirafı sonrasında Veysel Turhan ve eşi Kezban Turhan gözaltına alındı. Bugün toprağa gömüldüğü belirtilen alanda iş makineleriyle Bayram Tosun’un cesedi aranmaya başlandı. İşte detaylar...
Denizli’den Muğla’nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun’un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi.
Ağustos ayında Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından Bayram Tosun’un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı.
Konu özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Didem Arslan ile Vazgeçeme’ programına taşındı. Programa ölen Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun, en son gören iş arkadaşı Veysel Turhan, Turhan'ın kız kardeşi Hacer Turhan, eşi Kezban Turhan ve Veysel Turhan'ın kardeşi Kemal Turhan katıldı. Bayram Tosun'un eşi İmran'ın ‘Eşim bana alkol aldıktan sonra Keziban ile birlikte oldum dedi’ açıklaması sonrası tüm dikkatler Keziban Turhan’a çevrildi.
"Kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık”
Keziban'ın ‘Bayram Tosun ile ilişkim olduğunu görümcem Hacer'e söyledim ama ben şaka yaptım, ağzını aradım’ demesi bir anda soruşturmanın şeklini değiştirdi. Hacer Turhan, ağabeyi Veysel'in kendisine, “Bayram'ı tuzağa çektik, inşaata çağırdık, iki el ateş edip öldürdük, cesedi inşaat çukuruna gömdük, kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık” sözleri ile cinayeti itiraf ettiğini söyledi.
13 yıl önce öldürüldüğü ileri sürülen şahsın cesedi aranıyor - VİDEO İZLE