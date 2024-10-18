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Muğla'daki orman yangınlarında son durum! MSB 5 helikopter görevlendirdi

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Muğla'daki orman yangınlarında son durum! MSB 5 helikopter görevlendirdi

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede rüzgar etkili olduğu için alevlere müdahale zorlaşıyor.İşte bölgelerde son durum...

Muğla'daki orman yangınlarında son durum! MSB 5 helikopter görevlendirdi

Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

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Muğla'daki orman yangınlarında son durum! MSB 5 helikopter görevlendirdi

Söndürme çalışmalarını 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 131 orman personeli karadan yürütüyor. 5 helikopter ve 1 uçak havadan müdahalesini sürdürüyor.

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Muğla'daki orman yangınlarında son durum! MSB 5 helikopter görevlendirdi

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almada güçlük çekiyor.

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Muğla'daki orman yangınlarında son durum! MSB 5 helikopter görevlendirdi

Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahale eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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