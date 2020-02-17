Muğla'da üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı şehir merkezindeki meslek yüksekokulunda görevli bir hocanın kapısının altından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce üzerinde yazı olmayan zarf bırakıldı. Zarfı açan hoca, zarf içinden beyaz bir toz madde çıkması üzerine 112 Acil Servis çağrı merkezine ihbarda bulundu.