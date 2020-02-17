Muğla'da üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı şehir merkezindeki meslek yüksekokulunda zarf içinde beyaz bir toz bulunması paniğe neden oldu. Şarbon olabileceği iddiası ile olay yerine AFAD, 112 Acil Servis ambulansları ve Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri yönlendirildi.
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı şehir merkezindeki meslek yüksekokulunda görevli bir hocanın kapısının altından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce üzerinde yazı olmayan zarf bırakıldı. Zarfı açan hoca, zarf içinden beyaz bir toz madde çıkması üzerine 112 Acil Servis çağrı merkezine ihbarda bulundu.
16
İhbar sonrası olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri sevk edildi.
26
AFAD ilk incelemesinin ardından olay yerinden ayrılırken, 112 Acil Servis ekipleri maske ve koruyucu elbise giydi.
36
Olay sonrası bir kişi tedbir amaçlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
46