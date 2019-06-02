Muğla'da Ukraynalı turistin şüpheli ölümü

Marmaris Adaköy Mahallesinde bulunan Nimara Mağarası mevkisinde, yol kenarında yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.