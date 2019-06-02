Muğla'da Ukraynalı turistin şüpheli ölümü
İhlas Haber Ajansı
MUĞLA’nın Marmaris ilçesinin Adaköy Mahallesinde bulunan Nimara Mağarası mevkindeki ormanlık yolda 60 yaşındaki Ukraynalı Anatolii Stoianov ölü olarak bulundu. Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanılmayan turistin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
MUĞLA Marmaris’te Ukrayna vatandaşı bir turistin cesedi bulundu. 60 yaşındaki Anatolii Stoianov isimli turistin kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra netlik kazanacak.
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Marmaris Adaköy Mahallesinde bulunan Nimara Mağarası mevkisinde, yol kenarında yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
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Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kişinin, yapılan araştırmadan sonra ilçede ailesiyle tatil yapan Ukrayna vatandaşı Anatolii Stoianov (60) olduğu anlaşıldı. Bisikletiyle bölgede geziye çıkan talihsiz turistin kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.
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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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