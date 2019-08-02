Muğla'da tam 1000 yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Evlerde yapılan aramalarda 1000 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim; Helenistik Dönem'e ait sütun tamburu, 2 ruhsatsız tüfek ve tabanca, çeşitli marka ile modellere ait, seri numaraları değiştirilmiş 14 araç motoru, 2 araç plakası, 6 araç ruhsatı, 6 şasi numarasının üzerinde yazılı olduğu metal plaka, 1 sahte şasi gövde metali, laptop ve cep telefonu ele geçirildi.