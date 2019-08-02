Muğla'da tam 1000 yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, hacizli araçların satın alınarak, parçalanıp, satıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyon tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna dönüştü. Jandarma ekipleri operasyonda 1000 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim de ele geçirdi.
İ.K. Yatağan ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi'nde yaşıyordu. Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.K.'nin, hacizli araçları piyasanın çok altında fiyatlara satın alarak, parçaladıktan sonra sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı bulunan İ.K.'nin Alaşar Mahallesi'ndeki 2 evine, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda hayretler içinde kalındı. Hacizli araçların parçalarına ulaşmayı bekleyen ekipler tarihi eserlerle karşılaştı.
Evlerde yapılan aramalarda 1000 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim; Helenistik Dönem'e ait sütun tamburu, 2 ruhsatsız tüfek ve tabanca, çeşitli marka ile modellere ait, seri numaraları değiştirilmiş 14 araç motoru, 2 araç plakası, 6 araç ruhsatı, 6 şasi numarasının üzerinde yazılı olduğu metal plaka, 1 sahte şasi gövde metali, laptop ve cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda İ.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.