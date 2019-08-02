Muğla'da tam 1000 yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Muğla'da tam 1000 yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, hacizli araçların satın alınarak, parçalanıp, satıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyon tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna dönüştü. Jandarma ekipleri operasyonda 1000 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim de ele geçirdi.

Muğla'da tam 1000 yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu - Sayfa 1

İ.K. Yatağan ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi'nde yaşıyordu. Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.K.'nin, hacizli araçları piyasanın çok altında fiyatlara satın alarak, parçaladıktan sonra sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı bulunan İ.K.'nin Alaşar Mahallesi'ndeki 2 evine, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

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Muğla'da tam 1000 yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu - Sayfa 2

Düzenlenen operasyonda hayretler içinde kalındı. Hacizli araçların parçalarına ulaşmayı bekleyen ekipler tarihi eserlerle karşılaştı. 

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Muğla'da tam 1000 yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu - Sayfa 3

Evlerde yapılan aramalarda 1000 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim; Helenistik Dönem'e ait sütun tamburu, 2 ruhsatsız tüfek ve tabanca, çeşitli marka ile modellere ait, seri numaraları değiştirilmiş 14 araç motoru, 2 araç plakası, 6 araç ruhsatı, 6 şasi numarasının üzerinde yazılı olduğu metal plaka, 1 sahte şasi gövde metali, laptop ve cep telefonu ele geçirildi.

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Muğla'da tam 1000 yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu - Sayfa 4

Operasyonda İ.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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