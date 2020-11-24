Muğla'da su hattı bomba gibi patladı! İşçiler boğulmaktan kurtuldu
MUĞLA'da su hattındaki sızıntı asfaltı bomba gibi vurdu. Bir anda suyla dolan çukurun içine düşen kamyonetteki 3 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu.
Bodrum Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ana isale hattı patladı. Patlama esnasında yoldan geçen 48 TT 843 plakalı kamyonet su dolu çukurun içerisine düştü.
Kamyonet sürücüsü Sıddık Kaya, yolcu koltuğunda oturan Seffet Tek ve Musa Akat su dolu kamyonun içerisinde mahsur kaldı.
Akılalmaz olayda 3 kişi asfalt yolda boğulmaktan son anda çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise sulara gömüldü.
Asfaltı parçalayan su patlamasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı iş yerleri ve bahçeler sular altında kaldı. Suyun patladığı bölgede 5 metre derinlikte 10 metre genişlikte çukur açıldı. Asfalt parçaları ise tüm yola savruldu.