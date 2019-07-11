Muğla'da sosyal medya fenomeni Pelinsu gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da sosyal medya fenomeni Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu M., Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme' suçundan yakalandı.

Muğla'da sosyal medya fenomeni Pelinsu gözaltına alındı - Sayfa 1

MUĞLA Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu maddeyi kullanmayı özendirenlere karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu M. gözaltına alındı.

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Muğla'da sosyal medya fenomeni Pelinsu gözaltına alındı - Sayfa 2

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pelinsu M., adliyeye sevk edildi.

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Muğla'da sosyal medya fenomeni Pelinsu gözaltına alındı - Sayfa 3

Şüphelinin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanındığı öğrenildi.

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