Muğla'da sosyal medya fenomeni Pelinsu gözaltına alındı
Anadolu Ajansı
Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu M., Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme' suçundan yakalandı.
MUĞLA Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu maddeyi kullanmayı özendirenlere karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu M. gözaltına alındı.
13
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pelinsu M., adliyeye sevk edildi.
23
Şüphelinin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanındığı öğrenildi.
33