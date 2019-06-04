Muğla'da San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı

Muğla'da San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı

Muğla'da, halk arasında 'Vali Hanım Çileği' olarak bilinen 'San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı. Kilogramı toptan 8, perakende 10 liraya satılan ürünün fiyatı, çiftçiyi memnun etti.

Muğla'da San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı - Sayfa 1

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla geçen yıl il genelinde, kırsal nüfusun refah seviyesinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla 'Vali Hanım Çileği' projesi hayata geçirildi.

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Muğla'da San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı - Sayfa 2

Bu kapsamda üreticilere yönelik, çilek yetiştiriciliği hakkında sertifikalı eğitim desteği verildi.

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Muğla'da San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı - Sayfa 3

Çalışmalar sonucu bölge üreticisi özellikle kokusu, aroması ve lezzeti açısından tüketici tarafından oldukça ilgi çeken 'San Andreas' cinsi çileğe yöneldi.

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Muğla'da San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı - Sayfa 4

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de üreticilere fide, sulama sistemi, gübre ve ilaç desteği sağlandı.

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