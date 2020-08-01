Muğla'da Ölüdeniz merakı yol yürümeyince tabana kuvvet dediler

Ölüdeniz'de Belcekız ve Kumburnu plajlarını dolduran turistler şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık sık denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yapıp Belcekız plajına iniş yaptı.