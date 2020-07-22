Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedildi

MUĞLA'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından Bitlis Hizan'a getirildi.