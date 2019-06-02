Muğla'da okulun bahçesinde tesadüfen 2 bin 300 yıllık yazıt bulundu

Heykeli dikilen bir kişiyi onurlandırma yazısı

Arkeolog ve restoratör Okan Özalp, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan kalma Helenistik Döneme ait olduğu tahmin edilen yazıtın, bir heykelin kaidesi olabileceğini söyledi. Özalp, "Üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılar var. Ancak yazıtın bir parçası yok. Büyük ihtimalle yıllar önce kırılmış, diğer parçası olmadığı için yazılar tam okunamıyor.