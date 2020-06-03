Muğla'da korkunç olay! Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir kişi evdeki annesini dışarı çıkartıp evi ateşe verdi ve kapıyı da kendi üstüne kilitledi... Ev yanarken Ş.K. da alevler arasında kaldı... İtfaiyenin yanan evden çıkardığı Ş.K. hastanede öldü...
MUĞLA dün gece korkunç bir intihara sahne oldu. Muğla’nın Fethiye İlçesinde bir kişi annesini, birlikte yaşadıkları evden zorla çıkarttı, evi ateşe veren Ş.K. isimli kişi, kendini de içeriye kilitledi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yanan evden çıkardıkları Ş.K. hastanede hayatını kaybetti.
Olay Yeni Mahalle 1169 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle tartışan Ş.K, annesini evden çıkartıp, daha sonra kendini içeriye kilitleyip evi ateşe verdi.
Evden Dumaların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evin kapısını kırıp yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ekipleri, Ş.K’yı baygın bir şekilde buldu.