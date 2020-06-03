Muğla'da korkunç olay! Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi

MUĞLA dün gece korkunç bir intihara sahne oldu. Muğla’nın Fethiye İlçesinde bir kişi annesini, birlikte yaşadıkları evden zorla çıkarttı, evi ateşe veren Ş.K. isimli kişi, kendini de içeriye kilitledi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yanan evden çıkardıkları Ş.K. hastanede hayatını kaybetti.