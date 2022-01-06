Muğla'da kız öğrencileri taciz eden sapık serbest bırakıldı!
Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde 19 Mayıs Meydanı'nda kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Daha önce 2 defa aynı suçtan yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris iğrenç bir taciz olayı gerçekleşti. Meydanda arkadaşlarını bekleyen B.Ö (22) ve G.Ö (21) bir erkeğin kendilerine bakarak taciz girişiminde bulunduğunu gördü.
Cep telefonu ile hem görüntü kaydedip hem de şahsa bağıran genç kızlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri yaptıkları ilçe güvenlik kameraları ile tacizciyi tespit ederek dün öğle saatlerinde yakaladı.
Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını incelemeye aldı. İki saat içerisinde şüphelinin su tesisatçısı A.K. olduğu tespit edildi. Annesi ile birlikte yaşadığı belirtilen A.K., bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.