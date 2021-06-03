Muğla'da hamile eşini para için uçurumdan atmıştı! Meğer başvuru yapıp...

Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi.