Muğla'da hamile eşini para için uçurumdan atmıştı! Meğer başvuru yapıp...
MUĞLA'da bulunan Kelebekler Vadisi'nde 2018'de kayalıklardan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal tekrar hakim karşısına çıktı.
Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi.
Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.
Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin TL teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.