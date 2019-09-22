Muğla'da güreş alanından kaçan 2 boğa kadın seyirciyi hastanelik etti

Hayvancılıkla uğraşanların, boğa güreşiyle eğlenme ve stres atma imkanı bulduğunu kaydeden Toksöz, "Yatağan'da güreşçi boğası olan 23 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın da katılımıyla ev sahipliğimizde bir boğa güreşi düzenlemek istedik. Halkımız için sosyal aktivite olarak düzenlediğimiz güreşleri, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İlçemizdeki boğa sahipleri, çeşitli şehirlere giderek ilçemizi temsil ediyor. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen boğa sahiplerini ilçemizde ağırlayacağız" dedi.