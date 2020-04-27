Muğla'da güneşi görenler kendini sokakta buldu 1 kişi güneşlenirken yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayanlar sokağa çıkma yasağının ardından güneşi görünce sokağa çıktı. Hiçbir şey yokmuş gibi deniz kenarında güneşlenen Z.A. isimli kadın sadece örneklerden bir tanesi..
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 31 ilde alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin andından Bodrum'da güneşi görenler dışarı çıktı.
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Polis, denize giren ve sahilde güneşlenen vatandaşlara göz açtırmadı.
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Bodrum İlçe Hıfzıssıha Kurulu'nun koronavirüs salgının yayılmasına karşı aldığı tedbirler kapsamında sahile çıkma yasağına uymayanlar, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimine takıldı.
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Akçabük koyunda denize girdikten sonra köpekleri ile birlikte güneşlenen Z.A., isimli kadının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında polis ekipleri tarafından cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
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