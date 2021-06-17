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Muğla'da fiyatları duyan inanamadı! Yüzde 33 zam geldi

Muğla'da fiyatları duyan inanamadı! Yüzde 33 zam geldi

Havaların ısınmasıyla başlayan tatil sezonunda Muğla'daki otellerin yüksek fiyatları yeniden gündem oldu.

Muğla'da fiyatları duyan inanamadı! Yüzde 33 zam geldi

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil bölgelerindeki yüksek fiyatlar gündem oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün şezlong fiyatlarını eleştirerek kaleme yazı oldu. Ün yazısında şu ifadeleri kullandı:

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Muğla'da fiyatları duyan inanamadı! Yüzde 33 zam geldi

"Geçen sene yaz başlarıydı. Bodrum-Türkbükü’nde bir otelin plajındaki şezlong fiyatları uzun süre konuşulmuştu."

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Muğla'da fiyatları duyan inanamadı! Yüzde 33 zam geldi

"O dönem şezlongların aylık fiyatı 24 bin liraydı. İsmini vermeyeceğim ama aynı otelin bu seneki şezlong fiyatlarını öğrendim."

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Muğla'da fiyatları duyan inanamadı! Yüzde 33 zam geldi

"8 bin lira zamla birlikte 32 bin lira olmuş. Yani günlük ortalama 1000 TL."

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