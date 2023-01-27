BIST 5.133
DOLAR 18,81
EURO 20,46
ALTIN 1.167,94

Muğla'da fırtına yıktı geçti! Görüntüler çok fena otomobiller ağaçların altına kaldı zarar büyük

|
Muğla'da fırtına yıktı geçti! Görüntüler çok fena otomobiller ağaçların altına kaldı zarar büyük

Meteoroloji uyarmıştı... Dün geceden itibaren sağanak yağış ve fırtına Muğla'nın pek çok ilçesinde etkili oldu. Ağaçlar yıkıldı evler ve otomobiller zarar gördü. İşte bölgeden gelen son görüntüler...

Muğla'da fırtına yıktı geçti! Görüntüler çok fena otomobiller ağaçların altına kaldı zarar büyük

Muğla'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Marmaris, Bodrum, Yatağan, Seydikemer,Datça'da ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü. 

115
Muğla'da fırtına yıktı geçti! Görüntüler çok fena otomobiller ağaçların altına kaldı zarar büyük

Köyceğiz Gölü’nde de fırtına nedeni ile dev dalgalar oluştu. Dalgaların vurduğu Atatürk Kordonu sular altında kaldı. 

215
Muğla'da fırtına yıktı geçti! Görüntüler çok fena otomobiller ağaçların altına kaldı zarar büyük

İşte Muğla'dan gelen son görüntüler...

315
Muğla'da fırtına yıktı geçti! Görüntüler çok fena otomobiller ağaçların altına kaldı zarar büyük
415