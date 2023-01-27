Muğla'da fırtına yıktı geçti! Görüntüler çok fena otomobiller ağaçların altına kaldı zarar büyük
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Meteoroloji uyarmıştı... Dün geceden itibaren sağanak yağış ve fırtına Muğla'nın pek çok ilçesinde etkili oldu. Ağaçlar yıkıldı evler ve otomobiller zarar gördü. İşte bölgeden gelen son görüntüler...
Muğla'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Marmaris, Bodrum, Yatağan, Seydikemer,Datça'da ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü.
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Köyceğiz Gölü’nde de fırtına nedeni ile dev dalgalar oluştu. Dalgaların vurduğu Atatürk Kordonu sular altında kaldı.
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İşte Muğla'dan gelen son görüntüler...
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