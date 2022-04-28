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Muğla'da facia! Çiftliğin kuyusunda 4 kişi metan gazından zehirlenerek öldü

Muğla'da facia! Çiftliğin kuyusunda 4 kişi metan gazından zehirlenerek öldü

MUĞLA'dan yürek yakan haber geldi. Muğla’nın Menteşe ilçesinde hayvan foseptiği çukuruna giren ve metan gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da facia! Çiftliğin kuyusunda 4 kişi metan gazından zehirlenerek öldü

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Kafaca Mahallesi Pürem Sokak’ta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi. Kenan Can (43) Kafaca Mahallesi Çatalkaya Sokakta, kalıp malzemesi çıkarmak için, evinin yanında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin gider kuyusuna indi.

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Muğla'da facia! Çiftliğin kuyusunda 4 kişi metan gazından zehirlenerek öldü

Can'ın metan gazından baygınlık geçirmesi üzerine kuyuya Taner Karaçin (30), İlkay Altındal (58) ve Tuncay Altındal da (54) indi. Bir süre sonra aşağı inen 3 kişi de rahatsızlandı. 

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Muğla'da facia! Çiftliğin kuyusunda 4 kişi metan gazından zehirlenerek öldü

İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi ambulanslarla Muğla’daki hastanelere kaldırıldı. 

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Muğla'da facia! Çiftliğin kuyusunda 4 kişi metan gazından zehirlenerek öldü

Gazdan zehirlenen İlkay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Tuncay Altındal ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. 

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