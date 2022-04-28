Muğla'da facia! Çiftliğin kuyusunda 4 kişi metan gazından zehirlenerek öldü
MUĞLA'dan yürek yakan haber geldi. Muğla’nın Menteşe ilçesinde hayvan foseptiği çukuruna giren ve metan gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.
Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Kafaca Mahallesi Pürem Sokak’ta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi. Kenan Can (43) Kafaca Mahallesi Çatalkaya Sokakta, kalıp malzemesi çıkarmak için, evinin yanında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin gider kuyusuna indi.
Can'ın metan gazından baygınlık geçirmesi üzerine kuyuya Taner Karaçin (30), İlkay Altındal (58) ve Tuncay Altındal da (54) indi. Bir süre sonra aşağı inen 3 kişi de rahatsızlandı.
İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi ambulanslarla Muğla’daki hastanelere kaldırıldı.
Gazdan zehirlenen İlkay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Tuncay Altındal ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.