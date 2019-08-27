Muğla'da dünyaca ünlü yaylada maden arama başladı! Halk tepkisini koydu

Ülkemizin tüm güzelliklerine yapılan haksızlıklara karşı olduğumuz gibi Menteşe ilçemizin yüreği Karabağları korumaya tüm gücümüzle devam edecek, serinliği ve güzellikleri ile nam salan yaylamızın kömürle anılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.