Muğla'da denizde yüzerken bulmuştu! Ne olduğu ortaya çıktı
MUĞLA'da yaşayan Muhammet Yüksel'in denizde yüzerken 2 bin 500 yıllık fosil bulduğunu iddia ettiği objenin ne olduğu ortaya çıktı.
Muğla'da 57 yaşındaki Muhammet Yüksel, mayıs ayında yüzerken denizde tarihi eser bulmuştu. Yüksel, 15 gün önce aynı bölgede 2 bin 500 yıllık fosil bulduğunu iddia etmişti. Yapılan inceleme sonucunda 2 bin 500 yıllık fosil olduğunu iddia ettiği objenin limandan kopan mendirek parçası olduğu ortaya çıktı.
15 Mayıs’ta Datça Yarımadası'nın Akdeniz kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında yüzerken 'aslan yavrusunu emziren mermer kadın' heykeli bulan 57 yaşındaki Muhammet Yüksel, 2 hafta önce yine aynı bölgede yüzerken sahil kenarında kayaların arasında kırmızı renkli bir taş buldu.
Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda, 3 kilo ağırlığındaki objenin bir tarafında eski bir yapıya ait olduğu tahmin edilen duvar kalıntısı ve yanmış tahta parçaları, diğer tarafında ise ipeksi yumuşaklıkta renkli bir bölüm gören Yüksel, 2 bin - 2 bin 500 yıllık öncesinde yaşamış bir deniz canlısının solungaçlarını anımsatan kırmızı renkli objenin fosil olabileceğini iddia etti.
Yüksel’in araştırılması için kendisine getirdiği objeyi inceleyen jeoloji mühendisi Gökhan Sağır, daha net bir kanıya sahip olabilmek için araştırmayı jeoloji mühendisi Cengiz Karaköse ile birlikte yapmaya karar verdi.