Muğla'da denizde yüzerken bulmuştu! Ne olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da denizde yüzerken bulmuştu! Ne olduğu ortaya çıktı

MUĞLA'da yaşayan Muhammet Yüksel'in denizde yüzerken 2 bin 500 yıllık fosil bulduğunu iddia ettiği objenin ne olduğu ortaya çıktı.

Muğla'da denizde yüzerken bulmuştu! Ne olduğu ortaya çıktı - Sayfa 1

Muğla'da 57 yaşındaki Muhammet Yüksel, mayıs ayında yüzerken denizde tarihi eser bulmuştu. Yüksel, 15 gün önce aynı bölgede 2 bin 500 yıllık fosil bulduğunu iddia etmişti. Yapılan inceleme sonucunda 2 bin 500 yıllık fosil olduğunu iddia ettiği objenin limandan kopan mendirek parçası olduğu ortaya çıktı.

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Muğla'da denizde yüzerken bulmuştu! Ne olduğu ortaya çıktı - Sayfa 2

15 Mayıs’ta Datça Yarımadası'nın Akdeniz kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında yüzerken 'aslan yavrusunu emziren mermer kadın' heykeli bulan 57 yaşındaki Muhammet Yüksel, 2 hafta önce yine aynı bölgede yüzerken sahil kenarında kayaların arasında kırmızı renkli bir taş buldu. 

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Muğla'da denizde yüzerken bulmuştu! Ne olduğu ortaya çıktı - Sayfa 3

Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda, 3 kilo ağırlığındaki objenin bir tarafında eski bir yapıya ait olduğu tahmin edilen duvar kalıntısı ve yanmış tahta parçaları, diğer tarafında ise ipeksi yumuşaklıkta renkli bir bölüm gören Yüksel, 2 bin - 2 bin 500 yıllık öncesinde yaşamış bir deniz canlısının solungaçlarını anımsatan kırmızı renkli objenin fosil olabileceğini iddia etti. 

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Muğla'da denizde yüzerken bulmuştu! Ne olduğu ortaya çıktı - Sayfa 4

Yüksel’in araştırılması için kendisine getirdiği objeyi inceleyen jeoloji mühendisi Gökhan Sağır, daha net bir kanıya sahip olabilmek için araştırmayı jeoloji mühendisi Cengiz Karaköse ile birlikte yapmaya karar verdi.

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