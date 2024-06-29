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Muğla'da dehşet! Kayınpederi, kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürdü, otomobilini ormana bırakıp kaçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Muğla'da dehşet! Kayınpederi, kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürdü, otomobilini ormana bırakıp kaçtı

Muğla'dan son gelen haber feci! Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'da dehşet! Kayınpederi, kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürdü, otomobilini ormana bırakıp kaçtı

Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

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Muğla'da dehşet! Kayınpederi, kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürdü, otomobilini ormana bırakıp kaçtı

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

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Muğla'da dehşet! Kayınpederi, kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürdü, otomobilini ormana bırakıp kaçtı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Muğla'da dehşet! Kayınpederi, kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürdü, otomobilini ormana bırakıp kaçtı

Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

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