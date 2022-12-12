Muğla'da dehşet evi! Çok sayıda kedi köpek ölüsü bulunmuştu: O kadın akıl hastanesine sevk edildi!
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MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde evinde çok sayıda kedi köpek ölüsü bulunan yaşlı kadın akıl hastanesine sevk edildi.
Olay, dün gece saatlerinde komşuların hem köpek seslerinden hem de evin civarından gelen kokulardan 112 hattını araması üzerine ortaya çıkmıştı.
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Armutalan Mahallesi 415 Sokak'taki eve gelen polisler savcılık kararı ile aldıkları izin ile arama yaptı.
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Aramada onlarca hayvan ölüsü ile 40'tan fazla canlı hayvan bulunmuştu.
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Emniyet güçleri ve belediye ekipleri tarafından kurtarılan hayvanlar, Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk ederek veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.
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