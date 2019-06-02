Muğla'da dehşet Bıçakladı tüfekle vurdu evini ateşe verdi

İddiaya göre, Şerafettin G., Milas ilçesinde Ali G. ile evlenen eski eşi Senem G.'nin yaşadığı Akkovanlık Mahallesindeki eve gitti. Şerafettin G., çifti bulamayınca evde gördüğü Ali G,'nin annesi Şengül G,'ye bıçakla saldırdı. Ardından da yaralı halde komşusunun evine giderek yardım isteyen Şengül G,'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Şerafettin G,, kadının park halindeki otomobili ile evini ateşe verdikten sonra sonra olay yerinden kaçtı.