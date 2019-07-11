Muğla'da bulunan yaralı Ebabil Kuşu koruma altına alındı

Başkan Akcan, "Derneğimizin bahçesinde otururken yukarıdan bir kuş düştü aşağıya, hep beraber baktık. Gördüğümüz bir kuş değildi. İnternetten bakınca Ebabil Kuşu olduğunu fark ettik. Ben bu yaşıma geldim. Bu kuşu ilk defa gördüm" dedi.

Sabah saatlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekipler tarafından alınan yaralı kuş, tedavi altına alındı.