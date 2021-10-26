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Muğla'da bu iş için mühendisliği terk etti! Paraya para demiyor: Acaba burada ne yapıyorlar?

Anadolu Ajansı
Muğla'da bu iş için mühendisliği terk etti! Paraya para demiyor: Acaba burada ne yapıyorlar?

İZMİR'de özel bir şirkette 6 yıllık tekstil mühendisliği kariyerini bırakarak Muğla'nın Dalaman ilçesinde bu işe başlayan Aslı Temiz, paraya para demiyor.

Muğla'da bu iş için mühendisliği terk etti! Paraya para demiyor: Acaba burada ne yapıyorlar?

Tekstil mühendisi olarak çalışırken evlenip eşinin işi dolayısıyla Dalaman'a yerleşen Temiz, burada gördüğü arıcılığa merak sardı. 

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Muğla'da bu iş için mühendisliği terk etti! Paraya para demiyor: Acaba burada ne yapıyorlar?

Muğla'nın elverişli iklimi ve doğasıyla arıcılık yapmaya uygun olduğu keşfeden Temiz, doğal arı ürünleri üretmek ve işinde büyümek için kursa gidip arıcığın inceliklerini öğrendi.

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Muğla'da bu iş için mühendisliği terk etti! Paraya para demiyor: Acaba burada ne yapıyorlar?

30 kovanla bal üretmeye başlayan Temiz, AA muhabirine, büyük kentlerde yaşamın insanı ve doğayı hızla tükettiğini hissettiğini, bu çarkın dışına çıkmak istediğini söyledi.

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Muğla'da bu iş için mühendisliği terk etti! Paraya para demiyor: Acaba burada ne yapıyorlar?

Yeni yaşam biçimini nasıl kurgulaması gerektiğini araştırırken arıcılıkla tanıştığını belirten Temiz, "Dalaman'a geldiğimizde burada astronot kıyafetli insanlar gördüm ve çok ilgimi çekti. 'Acaba burada ne yapıyorlar?' diye merak ettim." dedi.

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