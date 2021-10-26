Muğla'da bu iş için mühendisliği terk etti! Paraya para demiyor: Acaba burada ne yapıyorlar?

Yeni yaşam biçimini nasıl kurgulaması gerektiğini araştırırken arıcılıkla tanıştığını belirten Temiz, "Dalaman'a geldiğimizde burada astronot kıyafetli insanlar gördüm ve çok ilgimi çekti. 'Acaba burada ne yapıyorlar?' diye merak ettim." dedi.