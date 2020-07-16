Muğla'da bitkin halde bulduğu sincap ailenin üyesi oldu

Evli ve 2 çocuk babası Şatır, doğal yaşamın parçası olan sincabın bir gün kaçıp gideceğini düşündüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an öyle bir şansı var. İstediği zaman gidebilir. Şimdilik böyle bir niyeti görünmüyor. Duygusal olarak gitmesine razı değiliz. Ancak o tercih hakkını her zaman kullanabilir. Bahçede oyun oynarken birkaç kez kedilerin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bu yüzden gözümüzü üzerinden ayırmıyoruz."