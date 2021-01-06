Muğla'da binlerce motosiklet, tekne kaderine terk edildi çürümeye başladılar
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki trafik otoparkları tekne ve motosiklet çöplüğüne dönüştü. Yedi emin olarak da kullanılan otoparkta binlerce motosiklet yüzlerce tekne ve otomobil havadan görüntülendi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isteyen mültecilerin kullandıkları ve Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandıktan sonra el konulan tekne ve Botlar Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan yedi emin otoparkına teslim ediliyor.
Tekne sayısı daha çok: Yedi emin otoparkında otomobilden çok tekne yer alıyor. Çok nadir satışa çıkarılan tekneler yedi emin otopark işletmecilerine de sıkıntı oluşturuyor.
Çöplük gibi: Bodrum’un dar sokaklarında tek şeritli yollarında en pratik araç olan motosiklet neredeyse her evde 1 veya 2 tane bulunuyor. Araçtan çok daha fazla rağbet gören motosikletler trafik otoparkını da çöplüğe çevirmiş durumda.
Yakalaması olan, hacizlik olan, ehliyetsiz yakalanan birçok nedenden dolayı el konulan motosikletler de yedi emin otoparkında ciddi olarak yer kaplıyor.