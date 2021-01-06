Muğla'da binlerce motosiklet, tekne kaderine terk edildi çürümeye başladılar

Çöplük gibi: Bodrum’un dar sokaklarında tek şeritli yollarında en pratik araç olan motosiklet neredeyse her evde 1 veya 2 tane bulunuyor. Araçtan çok daha fazla rağbet gören motosikletler trafik otoparkını da çöplüğe çevirmiş durumda.