Muğla'da 2700 yıllık 60 metrelik tünel bulundu: İçini gören şaştı kaldı

Ula ilçesi Gökova Mahallesinde yer alan ve büyük ihtimalle 4 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan İdyma antik kentinin Akyaka’nın batısındaki Maden iskelesi mevki'inden Gökova’nın doğusundaki Ataköy mahallesine kadar yayılım gösteren antik dönem mahallerinden birisi olan Akyaka’daki İnişdibi mevki'inde, azmak kenarında bulunan alçak tepe ele geçen verilere göre 2700 yıllık tarihi geçmişe sahip.