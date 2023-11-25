Muğla'da 16 yaşındaki çocuk, annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü!
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı ile 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gelen Figen Bezmez (47), eve girerken arkadaşı ise dışarıda kaldı.
Boğazını kesip defalarca bıçakladı
Kapıyı kilitleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan anne Bezmez yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
hbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirledi.