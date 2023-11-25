Muğla'da 16 yaşındaki çocuk, annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü!

Olay, Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı ile 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gelen Figen Bezmez (47), eve girerken arkadaşı ise dışarıda kaldı.