Muğla ve Antalya'da kısıtlama bitti! Virüse aldırış etmeden plajlara akın ettiler
Muğla ve Antalya'da sabah 10.00’da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte vatandaşlar sahile akın etti.
Türkiye genelinde akşam saat 20.00’da başlayan ve sabah 10.00'a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez vatandaşlalar sahile akın etti. Birçok vatandaş denize girerek serinledi.
Bazı vatandaşlar da güneşlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar ulaşmasıyla az sayıda yerli ve yabancı turist de denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.
Türkiye’nin birçok şehrinde soğuk hava etkili olurken, Bodrum’da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez gibi birçok sahil vatandaşlarla doldu taştı.
Sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaşlar gün boyu sahilde vakit geçirdi.