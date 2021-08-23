Muğla Ula'daki gizemli kent Thera gün yüzüne çıkıyor

Öncelik tiyatro ve tapınak yapılarında

2011 yılında yine Doç. Dr. Abdülkadir Baran tarafından Thera Antik Kenti'nde yüzey temizliği yapılmış fakat kazı çalışmaları yapılmamıştı. Vali Orhan Tavlı ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler'in girişimleri ile Karia kültürünü en iyi yansıtan Thera Antik Kenti'nde ilk defa kazı çalışması yapılmaya başlandı. Milattan önce 4'üncü yüzyılda inşa edilmiş olduğu düşünülen antik kentte öncelikli olarak tiyatro gün yüzüne çıkarılacak. Tiyatro ile birlikte antik tiyatroya yakın bölümde yer alan tapınak yapısı kazı ekibi tarafından öncelikli çalışma alanı olarak belirlendi.