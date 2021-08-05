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Muğla Milas'ta yangının tehdit ettiği 2 mahalledeki vatandaşlar tahliye edildi

Anadolu Ajansı
Muğla Milas'ta yangının tehdit ettiği 2 mahalledeki vatandaşlar tahliye edildi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yangının tehdit ettiği 2 mahallede yaşayanlar tahliye edildi.

Muğla Milas'ta yangının tehdit ettiği 2 mahalledeki vatandaşlar tahliye edildi

MUĞLA'nın Milas ilçesi Akçakaya ve Ercek mahallelerine yakın ormanlık alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın bölge sakinlerine zor anlar yaşattı.

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Muğla Milas'ta yangının tehdit ettiği 2 mahalledeki vatandaşlar tahliye edildi

Bazı vatandaşlar evlerini geride bırakıp hayvanlarıyla mahalleyi terk ederken bazıları da doğup büyüdükleri evlerinden ayrılmak istemedi.

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Muğla Milas'ta yangının tehdit ettiği 2 mahalledeki vatandaşlar tahliye edildi

Gönüllüler ve sağlıkçılar özellikle yaşlı vatandaşları mahalleden tahliye etmek için çaba sarf etti.

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Muğla Milas'ta yangının tehdit ettiği 2 mahalledeki vatandaşlar tahliye edildi

At ve katırıyla mahalleden ayrılan Şenol Yılmaz, babaevini geride bırakmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

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