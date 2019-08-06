Muğla Marmatis'te İdil Biret ile piyano rüzgarı esti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Muğla Marmatis'te İdil Biret ile piyano rüzgarı esti

MARMARİS'te sahne alan dünyaca ünlü piyano virtüözü İdil Biret, dinleyicilere klasik müzik keyfi yaşattı.

Muğla Marmatis'te İdil Biret ile piyano rüzgarı esti - Sayfa 1

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi iş birliğinde, 'İdil Biret Müzik Festivali' düzenlendi.

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Muğla Marmatis'te İdil Biret ile piyano rüzgarı esti - Sayfa 2

Devlet sanatçısı ve ünlü piyano virtüözü İdil Biret, festivalin ilk gününde, Marmaris Amfi Tiyatro'da sahneye çıktı. 

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Muğla Marmatis'te İdil Biret ile piyano rüzgarı esti - Sayfa 3

Büyükşehir Belediye Orkestrası'yla sahne alan Biret'in konserine ilgi yoğun oldu.

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Muğla Marmatis'te İdil Biret ile piyano rüzgarı esti - Sayfa 4

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şefi Münif Akalın şefliğinde 2 saat süren konseri, yaklaşık 3 bin sanatsever izledi.

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