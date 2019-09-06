Muğla Marmaris koylarından topladığı çöpler çalındı

Muğla Valiliğince üst üste iki kez 'yılın çevrecisi' seçilen ve Türkiye'nin birçok çevre kuruluşundan takdir belgesi alan İmdat Avcı, eşi Yıldız ve kızı Türkü Avcı ile birlikte 'Ozanın Türküsü' isimli 13 metrelik ahşap teknesiyle bir marinanın akaryakıt sponsorluğunda ilçe koylarında temizliğe çıktı.