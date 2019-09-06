Muğla Marmaris koylarından topladığı çöpler çalındı
MUĞLA Marmaris'de koylara atılan çöpleri protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 27 yıldır koy temizliği yapan çevreci İmdat Avcı’nın ailesiyle birlikte topladığı çöpler çalındı.
MUĞLA Marmaris'in cennet koylarında, 23 gündür eşi ve kızı ile çevre temizliği yapan İmdat Avcı (65), topladığı 300 büyük torba dolusu çöpten 50'sinin çalındığını söyledi. Avcı, "Topladığım torbalar dolusu çöpü adada saklayarak toplu halde getirmeyi planlıyordum. Birileri kendilerine paye çıkarmak ve temizlik yaptıklarını söyleyebilmek adına bizim topladığımız çöpleri çaldı" dedi.
Muğla Valiliğince üst üste iki kez 'yılın çevrecisi' seçilen ve Türkiye'nin birçok çevre kuruluşundan takdir belgesi alan İmdat Avcı, eşi Yıldız ve kızı Türkü Avcı ile birlikte 'Ozanın Türküsü' isimli 13 metrelik ahşap teknesiyle bir marinanın akaryakıt sponsorluğunda ilçe koylarında temizliğe çıktı.
Yaklaşık 37 yıldır ilçenin eşsiz koylarını ailesiyle temizleyen ve çevre duyarlılığını artırmak için 70 eyleme imza atan Avcı, 23 gün boyunca turistlerin ve tatilcilerin gezi tekneleriyle uğradığı Cennet, Bedir, Nimara, Amos koylarının yanı sıra Fosforlu Mağarası çevresinde de her gün gidip gelerek temizlik yaptı.
Avcı, adalarda topladığı çöpleri büyük boy torbalara doldurup, toplu halde almak için ağaçların arasına sakladı.