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Muğla Kavaklıdere yangını kontrol altına alınamadı! Havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
Muğla Kavaklıdere yangını kontrol altına alınamadı! Havadan görüntülendi

MUĞLA bölgesinde devam eden ve kontrol altına alınamayan Kavaklıdere’deki orman yangını Muğla’nın merkez ilçesi sınırlarına dayandı. Menteşe’nin kırsal Kozağaç Mahallesi üst bölümlerinde devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Muğla Kavaklıdere yangını kontrol altına alınamadı! Havadan görüntülendi

Kavaklıdere ilçesinde 11 mahallenin boşaltıldığı orman yangını sonrası Menteşe ilçesinin de kırsal Kozağaç Mahallesi tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi. 

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Muğla Kavaklıdere yangını kontrol altına alınamadı! Havadan görüntülendi

Gece boyunca kara ekipleri tarafından müdahale edilen orman yangınına, sabahın ilk ışıkları ile bir uçak tarafından havadan müdahale edildi.

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Muğla Kavaklıdere yangını kontrol altına alınamadı! Havadan görüntülendi

Yer yer alevlerin yükseldiği Göktepe-Kozağaç arasındaki ormanlık bölgede ekiplerin karada çalışmaları sürürken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

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Muğla Kavaklıdere yangını kontrol altına alınamadı! Havadan görüntülendi
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